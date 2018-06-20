BEÜ’de mezuniyet coşkusu sürüyor

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri 19-20 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlendi. Üniversitemiz Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenlerinden, İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri 19 Haziran Salı günü; Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin törenleri ise 20 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğu mezuniyet törenlerine, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yrd. Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Gökçebey Kaymakamı Ahmet Korkmaz, İİBF Dekanı Prof. Dr. Yasemin Köse, İİBF Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Törenler, öğrencilerin ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Yasemin Köse eşliğindeki öğretim üyelerinin öğrenci ve izleyici alkışları arasında salondaki yerlerini almaları ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından iki güne ve farklı saatlere bölünen törenlerde öğrenciler üniversite anılarını anlattıkları kısa filmi aileleriyle buluşturdu. İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri de öğrenim hayatlarını fotoğraflardan oluşan bir sunuyla anlattı.

Gerçekleştirilen slayt ve film gösterilerinin ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İİBF Dekanı Prof. Dr. Yasemin Köse, Bölüm başkanları ve bölüm birincileri konuşmalarını yaptılar. Rektör Çufalı konuşmasında; “Üniversitemiz her geçen gün giderek büyümekte ve büyük bir kurum haline gelmiştir. Fakat bu durağanlaşacağımız anlamına gelmemektedir. Üniversite ve İİBF bağlamında gerek öğretim elemanı gerekse öğrenci sayısı bazında gittikçe büyümeye devam edeceğiz. Sevgili öğrenciler; hayat sizi bekliyor, iyisiyle kötüsüyle acısıyla tatlısıyla, kolayıyla zoruyla bir lisans dönemi geçirdiniz. Ömrünüz boyunca nerede olursanız olun hep başarıyı, geleceği, gerçeği, idealleri düşünün ve ona göre hareket edin. Başkalarına faydalı olun, güçlü, ilkeli olun, doğruluktan ayrılmayın. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun” dedi.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Yasemin Köse konuşmalarında; “ Gençlere ne yaparsanız yapın sevgi ile yapın. Hiçbir şeyden sevginizi eksik etmeyin. Sevgi olunca emek olur, vefa olur. Yolunuz açık olsun” dedi. İİBF birincisi Mukaddes Aksoy konuşmasında, “Üniversite eğitiminin amacı meslek edindirmede gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak, bilimsel araştırmalar yapmak, özgür ve eleştirel düşünce ortamı içinde bilgiye erişim sağlamak ve bunları insanlığın hizmetine sunmaktır. Bizler İİBF öğrencileri olarak vatana ve milletine faydalı, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, çağdaş yaklaşım ve değerlerle eğitilmiş gerekli yetkinliğe sahip yükseköğrenim görmüş bireyler olarak mezun olduk. Lisans eğitimimiz süresince gerek deneyim gerekse bilgi donanımıyla bizleri aydınlatan ve bizlere yol gösteren değerli hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu dört yıl içinde birlikte iyi ve kötü anılar biriktirdiğim, güzel sohbetler edip acı tatlı günler geçirdiğim sevgili arkadaşlarım; hepinize mesleki yaşamınızda başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Bizleri eğitim hayatımız boyunca her daim destekleyen, bizlerle gurur duyan ailelerimize, hem kendi hem de arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bölüm birincilerinin mezuniyet kütüğüne isim plakalarını çakma töreninden sonra Fakülte ve Bölümleri derece ile bitiren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tüm öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından mezunlar yemin ettiler. Öğrenciler keplerini fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladılar.