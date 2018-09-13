Bisikletten fırlayıp dereye uçtu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde duvara çarptığı bisikletinden fırlayarak dereye uçan 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile dereden çıkarılan yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak üzerinde ki Kabasakal deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gezintiye çıktığı bisikletini durduramayan 14 yaşındaki E.K. duvara çarpıp yaklaşık 5 metreden dereye uçtu. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 sağlık görevlileri ile itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan yaralı çocuk ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağında kırık oluşan yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, tedavisi ise devam ediyor.

Kurtarma çalışmalarına katılan iş adamı Necati Keskin, kalabalığı görünce olay yerine gittiğini ve çocuğu dereden çıkartarak ambulansa taşıdıklarını belirterek, görünürde ciddi bir durumunun olmadığını söyledi.

Bisikletten dereye uçma anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bisikleti ile gezintiye çıkan E.K.'nın duvara çarpması sonucu dereye yatığına düştüğü, sonrasında ise vatandaşlar, sağlık ekipleri ve itfaiyenin kurtarma çalışması başlattığı görülüyor.