Bülent Ecevit Üniversitesi yeni kütüphane binası inşaatını incelediler

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı teknik personelleri kısa süre içinde açılacak olan kütüphane binası hakkında yetkililerden bilgi aldılar. 5 bin m2 alana sahip ve 3 kattan oluşacak yeni kütüphane binası hakkında konuşan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir; 170 bin kitap koleksiyonuna ev sahipliği yapacak ve 638 kişilik oturma kapasiteli olacak kütüphane binasının kullanıcılar için her türlü ergonomik yapısı düşünülerek hareket edildiğini ifade etti. Demir, "Bunun için bizler de kütüphane yönetimi olarak sürekli olarak incelemelerde bulunuyoruz. Yeni binamızda 7 gün 24 saat açık olup, çorba, bookeye, kitap yıkama makinesi, selfCheck gibi birçok hizmetimiz aynı şekilde devam edecek. Kütüphane binamız sinema odası, konferans ve fuaye alanı, güçlü teknolojik altyapısı ile farklı hizmetlerle daha da öne çıkacak" diyerek sözlerini tamamladı.