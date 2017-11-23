Heyeti selamlayarak konuşmasına başlayan Milletvekili Çaturoğlu sözlerine özetle şöyle devam etti; “Son yıllarda, özellikle on beş yıllık dönem içerisinde ülkemizin savunma sanayisinde almış olduğu yol hiç küçümsenemeyecek bir seviyededir. Bundan dolayı da Sayın Bakanım, sizin nezdinizde bütün çalışma arkadaşlarınızı ben tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ama burada üzerinde durmamız gereken konu şudur: Biz tabii tank geliştiriyoruz, helikopter geliştiriyoruz, obüslerimizi yapıyoruz fakat bunların birtakım teknik aksamları konusunda, özellikle motor konusunda, motor teknolojisi konusunda sıkıntılarımız var. Mesela -Bakanım siz bahsettiniz- obüslerde kullanılan MTU motorları, işte Almanya menşeili. Dışarıya satılmasına izin vermediklerini ifade ettiniz. Yine aynı şekilde tank motorlarının geliştirilmesinde sıkıntılarımız var, helikopter motorunun geliştirilmesinde birtakım sıkıntılarımız var. Yerli uçak yapacağız; hem yolcu uçağı hem savaş uçağı. Onlarda da bu tip sıkıntılar çıkması muhtemel. Nasıl ki millî ve yerli otomobilde babayiğitler çıkmışsa ve bunlar da devletimiz tarafından, Hükûmetimiz tarafından, Bakanlığımız tarafından sonuna kadar destekleniyorsa, bu teknik motorlar konusunda da mutlaka bu tür çalışmaların yapılması lazım. Yani, bunları üretecek babayiğitler bulup onların da arkasında durmak, desteklemek lazım. Diğer taraftan, Ülkemizde nitelikli çeliklerin üretilmesine acilen ihtiyaç var. Mesela bu konuda bir zırh çeliği üretemiyoruz. En son Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Erdemir bu konuda Yönetim Kurulu kararı aldı zırh çeliği üreteceklerine dair ancak, o konuda da yani süreç olarak ne zaman üretecekleri belli değil. Bunu biraz çabuklaştırmak lazım. Sadece zırh çeliği değil, nitelikli çelik dediğimiz ve özellikle savunma sanayisinde kullanılan çeliklerin de Türkiye’de üretilmesi lazım. Bu altyapı, bu kapasite bizde var, bunun harekete geçirilmesi lazım çünkü diğer her konuda olduğu gibi, dışa bağımlılık noktasında gelecekteki sıkıntıları bertaraf etmek için ve ülkemizin cari açığını kapatmak için bu konuları ele almakta çok önemli fayda var.

Bir diğer konu, ben bunu daha önce de gündeme getirmiştim. Zonguldak ilimizin Karadeniz Ereğli bölgesinde bir tersaneler bölgesi var. Bizim dönemimizde açıldı ama 2008 krizini hâlen atlatamadı. 5-6 bin kişi çalışıyordu. Şu anda bütün lambaları kapkaranlık, sönmüş vaziyette ve atıl durumda. Çalışanların sayısı 300-400 kişiye kadar düştü. Burada bizim bir sürü gemi projelerimiz var. Bunlardan birkaçını ne olur burada üretelim ve bu tersaneler bölgemize bir can simidi atalım. Orası da eski günlerine tam dönemese bile mutlaka yine istihdam sağlayacak durumda faaliyetlerine devam etsin diyorum.”

Milli Savunma Bakanlığının 2018 yılı Bütçesinin hayırlı olması dilek ve temennilerinde bulunan Çaturoğlu; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz diyerek konuşmasını tamamladı.