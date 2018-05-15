Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 17:53

Çaycuma TSO Yönetimi TOBB’un 74.Genel Kuruluna Katıldı

Genel Kurulda TOBB Başkanı M.

Çaycuma TSO Yönetimi TOBB’un 74.Genel Kuruluna Katıldı

15 Mayıs 2018 17:53

Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı olarak seçilirken Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu da Dilekleri İnceleme Komisyonu üyeliğine seçildi…


Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurula Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Meclis Başkanı Ergün Ece, TOBB Delegesi Yusuf Eser Gündaş ve Genel Sekreter Alper Püren katıldı. Genel kurul Programının ilk gününde TOBB bünyesindeki tüm Oda ve Borsalar Anıtkabir’i ziyaret etti.


Programın ikinci gününde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı olarak seçilerek güven tazelemiş oldu. Ayrıca TOBB bünyesindeki çeşitli komite ve komisyonların tespiti de yapıldı. Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu Dilekleri İnceleme Komisyonu Üyesi olarak seçildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç