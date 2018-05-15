Çaycuma TSO Yönetimi TOBB’un 74.Genel Kuruluna Katıldı

Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı olarak seçilirken Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu da Dilekleri İnceleme Komisyonu üyeliğine seçildi…

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurula Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Meclis Başkanı Ergün Ece, TOBB Delegesi Yusuf Eser Gündaş ve Genel Sekreter Alper Püren katıldı. Genel kurul Programının ilk gününde TOBB bünyesindeki tüm Oda ve Borsalar Anıtkabir’i ziyaret etti.

Programın ikinci gününde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı olarak seçilerek güven tazelemiş oldu. Ayrıca TOBB bünyesindeki çeşitli komite ve komisyonların tespiti de yapıldı. Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu Dilekleri İnceleme Komisyonu Üyesi olarak seçildi.