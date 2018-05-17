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17 Mayıs 2018 10:05

Çaycuma’da pedallar 19 Mayıs için çevirildi

Çaycuma Belediye’si ve Çaycuma Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için “Bisiklet Turu” etkinliği gerçekleşti.

Çaycuma’da pedallar 19 Mayıs için çevirildi

17 Mayıs 2018 10:05


Gençlik Haftası adı altında pedal çevirmeyi seven büyük küçük herkes, Çaycuma Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nün bahçesinde toplandı. 15 Mayıs ile 25 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik haftasının, güzergahı Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü bahçesi- Çaycuma Köprüsü- İstasyon Gazi Parkı arasında oldu. Pedal basan grup, Çaycuma’da bisikletle gezmenin iyi geldiğini ve zevkli olduğunu göstermek istediler.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya: “Herkesin daha çok bisiklet kullanmasını istiyoruz. Bu amaçla sürüş etkinliklerimiz oluyor. Şuan ki etkinliğimiz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle yapıldı.  Bisiklet sürmek çok güzel. Bisiklet özgürlük demektir. Bu nedenle büyük küçük demeden herkesi bisiklet binmeye çağırıyorum" dedi.


İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de trafik güvenliğini sağlayarak etkinliğe destek verdi.




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