Çaycuma’da trafik kazası: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma’dan Saltukova istikametine giden İsmail. B. yönetimindeki 06 FP 9743 plakalı otomobil, Saltukova çevre yolunda hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen Yasin Ü. idaresindeki 67 ZU 761 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri araç sürücüleri ve araçlarda bulunan Ahmet Kadir B., Muhammet Ali M., Ahmet M., Abdullah M. ve Semra K.’ye ilk müdahaleleri olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.