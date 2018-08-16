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16 Ağustos 2018 12:00

Çaycumaspor’dan transfer atağı

Çaycumaspor yeni sezona güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Çaycumaspor’dan transfer atağı

16 Ağustos 2018 12:00


Karabükspor, Zonguldak Kömürspor ve en son Bartınspor’da futbol oynayan 1998 doğumlu Emre Çelebi, Geredespor’dan 1996 doğumlu Can Ata Perçin, Amasraspor’dan 1997 doğumlu Emre Özdal ve Filyosspor’dan 1995 doğumlu kaleci Tolga Karakavuz transfer eden Çaycumaspor, güçlü kadrosu ile yeni sezona hazır. Takımın futbolcusu olan 6 futbolcu ile yeniden anlaşma sağlandı. Ayrıca prensipte anlaşılan yaşı genç 5 futbolcu ile de bayram öncesi imzaların atılacağı öğrenildi.


Çaycumaspor Başkanı Mehmet Çarşanbalı, güçlü bir takım oluşturduklarını ve sezona hazır olduklarını ifade eden Başkan Çarşanbalı, “16 Ağustos Perşembe günü Çaycuma Sentetik Sahada 2000 ve 2006 yılı doğumlu futbolcular arasından Çaycumaspor alt yapı seçmeleri yapılacak. Yetenekli tüm çocuklarımızı Çaycuma Spor alt yapı seçmelerine bekliyoruz.” dedi.




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