Çaylıoğlu’na bayram çıkarması

gününde Çaylıoğlu ve Armutlu Cuma bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ereğli AK Parti İlçe Teşkilatı ile Seçim Koordinasyon Merkezi programı kapsamında Milletvekili adayı Uçar, Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Kumaş, önceki dönem Milletvekili Fazlı Erdoğan, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Milletvekili aday adayı Fatih Çakır, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partililerle Çaylıoğlu ve Armutlu Cuma’nın tüm çevre köylerine ziyaret gerçekleştirdi.

Milletvekili adayı Uçar’ı ve AK Partilileri ziyaretlerinde, köy muhtarlarıyla çok sayıda vatandaşlar karşılamada bulundu. Çaylıoğlu’nda Armutlu Cuma civar köylerinde Milletvekili adayı Uçar’a ve AK Partililere vatandaşlar, bölgeye verdikleri değere ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Milletvekili adayı Uçar, bölge muhtarları, vatandaşlarla yaptıkları görüşmelerinde şunları kaydetti;

“Muhalefetin adayları atıp tutuyorlar. Onlar vatandaşlara yapamayacaklarını söyleyerek politika üretiyorlar. Artık siyasette bu anlayış bitti. Çaylıoğlu ve Armutlu Cuma bölgesinin en önemli sorunlarından bir tanesi yoldu. AK Parti dönemi öncesi hiç kimse ilgilenmedi. AK Parti İktidarıyla birlikte yol sıkıntısını bitirmek için çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Ereğli’ye geldiğinde Tersaneler, yolların ve bir takım sıkıntıların 3 yıl içersinde bitireceğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın her söylediği mutlaka oluyor. Bizde yol çalışmalarının bir an önce bitmesi için takipçisi olacağız. Bizim sizlerden beklediğimiz güçlü bir şekilde destek vermeniz. Bizi her zaman muhatap bulabilirsiniz. Diğer partililer sadece seçim zamanlarında ortaya çıkıyor. AK Parti çok önemli projelere imza atmıştır. AK Partinin yaptıkları hizmetleri muhalefettekiler yapamaz. Koalisyon dönemlerini biliyorsunuz. Türkiye’yi o dönemlere dönmesini bekliyorlar. AK Parti dönemi başlamasıyla Köylerimizde yaşanan su, yol sorunu gibi bir çok sıkıntı çözüldü. Bundan sonra imkanlarını emeklilerimizin, askeri ücretli çalışanlarımızın hayat standartlarını yükseltmek için çalışmalara ağırlık verilecektir. Vereceğiniz güçlü destekle Ülkemizde yeni bir döneme gireceğiz. Bizlerde sizlerle sık sık bir araya gelerek istişarelerimizi yapacağız. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Zonguldak’ta , Ereğli’de çok şeyler diyeceğini görecekseniz.”

Köy ziyaretlerinde Milletvekili adayı Uçar ve partililer, Bayram dolayısıyla yapılan futbol turnuvasının final maçını oynayan takımlarına başarılar diledi.

Çaylıoğlu ve Armutlu Cuma bölgesinin ve çevre köy muhtarlarına yapılan ziyaretlerde AK Parti önceki dönem milletvekili Fazlı Erdoğan’a ve önceki dönem AK Parti Ereğli İlçe Başkanı milletvekili aday adayı Fatih Çakır’a vermiş oldukları hizmet katkılarını hiç unutmayacaklarını belirterek teşekkürlerini sundular.