Demirtaş gittiği esnafın AK Partili olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Reis’e oy verebileceklerini, milletvekilliğinde bölgecilik yaparak kendisine oy istediğini söyledi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal, Demirtaş’ın Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seçim gezisi sırasında bir esnaf ziyaretinde ‘Reis’e oy verebilirsiniz’ diyerek Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy isteyen görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Reis’e neden oy istediğini ve esnafın dükkanında neler yaşandığını açıkladı. Demirtaş konuşmasında “Biz o gün seçim çalışmalarını benimde köyümün bulunduğu Kdz. Ereğli ilçesinde yürüttük. Sabah önce iki muhtarlar derneğine de ayrı ayrı gittik. Daha sonrada Kdz. Ereğli kent merkezinde esnaf ziyaretleri yaptık. Yaklaşık 2-3 saatlik esnaf ziyaretimiz oldu. Zaman çok sınırlı, Kdz. Ereğli’de birçok ilden daha büyük yaklaşık 180 bin nüfuslu bir ilçe. Dolayısıyla çarşı esnafı da çok fazla. Bizde çok sayıda esnafa ulaşmak için esnafla uzun süreli oturup onu bire bir ikna etme yoluna gitme durumumuz söz konusu değil. Dolayısıyla bazı dükkanlara girdiğimizde vatandaşlarımızın kararlı olduklarını görüyoruz. Genelde de bizim adayımız Muharrem İnce’ye teveccüh gösteriyorlar. Aynı zamanda partimize ve şahsıma da teveccüh gösteriyorlar. O olayda spontane gelişen bir olay. AK Partili olduğu belli olan ve o şekilde de kendisini tanımlayan bir dükkandaki vatandaşımıza o şekilde hitap ettik. Esnaf ziyaretinde zaman kısıtlı olduğu için oradaki havaya göre cevap veriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığının yanı sıra bu seçimde milletvekilliği içinde oy kullanılacağını dile getiren Demirtaş, partisinin Zonguldak’ta en fazla nüfus ve seçmene sahip olan Ereğli ve Alaplı bölgesine verdiğini, AK Parti’nin ise bu bölgeden temsilci verememesini de kullandıklarını dile getirdi. Demirtaş konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Şu anda Cumhurbaşkanlığı dışında bir de milletvekilliği seçimi var. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere MYK’mız beni 1. Sıraya uygun gördü. Ve bu Kdz. Ereğli tarihinde ilk defa olan bir olay. İlk defa büyük kitle partilerinden CHP 1. Sıradan yer verdi. Bunu da sokakta esnafımız, vatandaşımız konuşuyor. AK Parti’de Kdz. Ereğli ve Alaplı’yı temsilen Ereğli-Alaplı kökenli herhangi bir aday göstermedi. Dolayısıyla bununda AK Parti seçmenine olumsuz olarak yansıdığını görüyoruz. Rahatsız olduklarını görüyoruz. AK Parti’nin Ereğli-Alaplı bölgesini cezalandırdığını düşünüyorlar. Bizde oradaki esnafın durumuna göre söylemlerde bulunuyoruz. Yapılan, olan olay budur. Biz yıllardır mücadele ettiğimiz Erdoğan’a oy istemiş değiliz. Ama vatandaşımız kararını söylemiş, bizimde o kısa süre içerisinde onu ikna etme olanağımız olmadığı için ‘Tamam, oraya verebilirsin’ demişiz. Biz isim zikretmeden istedik, çünkü kısa bir zaman dilimi vardı zaten. Vatandaşımızda böyle bir irade beyanında bulundu. Bizde ‘Tamam’ dedik. ‘Cumhurbaşkanlığında bize oy vermeyebilirsin’ anlamında, saygı duyuyoruz kararınıza nazik bir dille ifade ettik. Sonrasında bir hemşehricilik bağı kurarak, hiç değilse Kdz. Ereğli’nin bir köyünden olan şahsıma oy istedim. Bundan daha doğal bir şey olamaz.”

Cumhurbaşkanı Adayları Muharrem İnce’nin sonuna kadar arkasında olduklarına vurgu yapan Demirtaş, “Zaten bir önceki dükkanda da sayın Muharrem İnce’ye oy istiyoruz. Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce var, ona güçlü bir destek istiyoruz diye ifademiz var. Videoda da görünüyor ama ne hikmetse o bir dakikalık bölümü yayınlamışlar. Böyle bir algı ortaya çıkmış. Durum budur yani” şeklinde konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili Adayı Ünal Demirtaş’ın ‘Reis’e oy verebilirsiniz’ dediği eşarpçıdaki çalışanlar ise kameralara açıklama yapmak istemediklerini ancak ziyaret sırasında kime oy vereceklerini beyan etmediklerini, milletvekilinin neden öyle bir şey söylediğini ise anlamadıklarını dile getirdi.