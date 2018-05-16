Cumayanı Camisi hizmete açıldı

Cami’nin açılışında Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Çaycuma İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Dernek Başkanı Recep Demirel ve yönetimi, iş adamı Galip Güpgüpoğlu, mahalle sakinleri ve çevre yerlerden gelen vatandaşlarla kalabalık bir açılış yapıldı.

2013 yılında bir kaç kişinin yer bağışlaması üzerine yapımına başlanan caminin hakkında konuşan Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal; "Ramazanın başlangıcında ilk teravih öncesi açılan Cuma Yanı Camimizin yapımında emekleri ve katkıları olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışını konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Arcaklıoğlu’nun duaları ile kurdele kesimi yapıldı. Daha sonra kuran tilaveti oldu. Akabinde caminin altında gelen misafirlere yemek verildi. İlk teravih de yeni camide eda edildi.