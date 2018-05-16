Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 19:58

Cumayanı Camisi hizmete açıldı

Çaycuma İlçesine bağlıFilyos Beldesi Cumayanı Mahallesinde Cumayanı Camiisi dualarla açıldı.

Cumayanı Camisi hizmete açıldı

16 Mayıs 2018 19:58


Cami’nin açılışında Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Çaycuma İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Dernek Başkanı Recep Demirel ve yönetimi, iş adamı Galip Güpgüpoğlu, mahalle sakinleri ve çevre yerlerden gelen vatandaşlarla kalabalık bir açılış yapıldı.


2013 yılında bir kaç kişinin yer bağışlaması üzerine yapımına başlanan caminin hakkında konuşan Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal; "Ramazanın başlangıcında ilk teravih öncesi açılan Cuma Yanı Camimizin yapımında emekleri ve katkıları olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.


Açılışını konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Arcaklıoğlu’nun duaları ile kurdele kesimi yapıldı. Daha sonra kuran tilaveti oldu. Akabinde caminin altında gelen misafirlere yemek verildi. İlk teravih de yeni camide eda edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç