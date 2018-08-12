Dalgalara kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kızlar plajında serinlemek için denize gelen Hayrettin Taşdemir (19), dalgalara kapılarak kayboldu. Genç 3 günden bu yana Zonguldak polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ekipleri ve dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarla aranıyor. Dalgıçlar denizde arama yaparken, havadan da AFAD tarafından helikopterle çalışma yaptı. Gencin yakınları ise arama çalışmalarını yakından takip etti.

Olay, 10 Ağustos tarihinde Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde meydana geldi. Hayrettin Taşdemir, vatandaşların dalga olduğu uyarısına rağmen denize girdi. Arkadaşı Gökhan Korkmaz ile yüzen Hayrettin Taşdemir, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşan Hayrettin Taşdemir’i sahildeki vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Hayrettin Taşdemir, tüm çabalara rağmen suda gözden kayboldu. Arkadaşı Gökhan Korkmaz ise son anda kurtarıldı. Olayın ardından sahile polis, sağlık ekibi ve AFAD yönlendirildi. Deniz polisi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait römorklar denizde arama çalışması yaptı. Taşdemir, tüm aramalara rağmen bulunamadı.