Hasan Koca, dün sabah Kozlu ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda darp edilmiş halde bulunmuştu. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan Dr. Hasan Koca, 27 saattir yaşam destek ünitesine bağlı yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, dün sabah saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yerde darp edilmiş olarak yatan erkek şahsı gören kaporta ustası Mehmet Ertuğrul’un ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılmıştı.

Jandarma ekipleri çevrede yaptıkları inceleme sonucunda şahsın üstünde kimlik çıkmayınca kişinin kolundaki dövmeden yola çıkarak şahsın Doğa fotoğrafçılığı ile tanınan ve Aile Sağlığı Merkezi Hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Koca, olduğu bilgisine ulaşmıştı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edilip ormanlık alana bırakıldığı öğrenilen Koca’nın sabah saatlerine kadar soğukla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

"27 saattir yaşam savaşı veriyor"

Kentte çektiği fotoğraflarla ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı başarılarla tanınan ve Acılık Aile Sağlığı Merkezi Hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Koca, olayın ardından kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 27 saattir yaşam destek ünitesine bağlı yaşam mücadelesi veriyor.

Jandarma ve polis ekipleri Koca’yı darp edip ormanlık alana atan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmasını geniş çaplı sürdürüyor.