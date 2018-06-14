Demir-çelik fabrikasında grev kararı oylanacak

sırada yer alan Tat Metal Sanayii A.Ş.’de Türk Metal Sendikası tarafından alınan grev kararının 18 Haziran tarihinde çalışanlar tarafından oylanacağı açıklandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Tat Metal A.Ş. Mali Direktörü Sedat Çiftçioğlu, 18 Haziran 2018 günü gerçekleşecek olan grev oylaması öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tat Metal A.Ş.’de yetkili olan Türk Metal Sendikası’nın toplu sözleşme sürecinde işçileri doğru bilgilendirmediğini dile getiren Çiftçioğlu, sendikanın huzurlarını bozmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. 480 çalışanın bulunduğu fabrikada 273 sendikalı işçi bulunduğunu vurgulayan Çiftçioğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Tat Metal 1986 yılında kurulmuştur. O tarihten bu yana işçilerimizle bir aile gibi ve hiçbir anlaşmazlık yaşamadan ve giderek büyüyerek bu yere geldik. Her zaman işçilerimizi düşündük. Onların haklarını azami olarak vermeye gayret ettik. Sendikaya karşı değiliz ancak sendikanın ilk ve tek görevi işçilerin hakların ı korumaktır. Patronlarımızda farklı düşünmüyor. TİS görüşmelerinde enflasyonun yüzde 11,9 olduğu ülkemizde en az yüzde 25, en çok 38 zam verdik. Bunun ortalaması yüzde 32’dir. Sanırım Türkiye’de hiçbir kuruluş 2018 yılında böyle yüksek bir zam vermemiştir. İşçilerimiz ile ve diğer personelimizle yaptığımız görüşmelerde verdiğimiz hakların sendika tarafından işçilere doğru olarak anlatılmadığını öğrendik. İşçilerimiz bu oranı duyduklarında grev istemediklerini söylüyorlar, yine bunun yanında bu zammın üç yıllık olduğunu söylüyorlar ki buda tamamen sendikanın uydurmasıdır. Bu zam yalnızca 2018 yılı için geçerlidir ve 2019’da tekrar enflasyon oranında ve bunun yanında iyileştirme yapacağız. Yine bunun yanında aldığımız duyumlara göre sendika işçilere baskı yaparak, yöneticilerimizle görüşmemelerini istiyormuş. Her sene adet olarak tüm işyerlerinde verdiğimiz iftar yemeğine bile katılmamaları için baskı yapıyor. Grev oylamasında işçilere oylarını öğrenmek istediklerini söylüyorlar. Sendikadan ayrılmak isteyen işçilere de işten ayrılacaksınız diye tehdit ediyorlar. Bu haberlerin ve sözlerin tamamı asılsızdır. Bizim işine sahip çıkan hiçbir işçimizle sorunumuz yok ve olamaz. Sendikanın bu hukuka aykırı davranışlarını önlemek için avukatlarımız devreye girerek sendikaya ihtar çekti. Bu hukuksuz davranışları ve sendikanın işçilerimize yaptığı baskıyı önleyeceğiz. Sendikanın almış olduğu grev kararı tüm personeli ilgilendirdiği ve etkilediği için grev istemeyen çalışanlarımız, grev kararına engel olma haklarını kullanmak amacıyla oylama istediler. 18 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 12.00’da grev oylaması yapılacak. Hiçbir işçi oy kabinine cep telefonu ile giremeyecek ve oyunu serbestçe vicdanı ile ailesini çocuklarını düşünerek verecek. İşçilerimizin işine sahip çıkacağına inanıyoruz. Tüm çalışanlar bu oylamaya katılacak. Grevi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Evet ya da hayır oylaması yapılacak. Tat Metal’de 480 personel var ve 273 sendika üyesi var. Grev kararı herkesi ilgilendiriyor, yalnız yasa gereği grev kararı alınmış olmasına rağmen ‘ben çalışmak istiyorum’ diyenler işlerine devam edecek” dedi.

Çalışanların baskı altına alınıp, tehdit edilmelerini asla kabul etmediklerini ifade eden Çiftçioğlu, tüm işçileri 18 Haziran Pazartesi günü nüfus kağıtları ile birlikte gelip oylarını kullanmaya davet etti. Çiftçioğlu ayrıca tüm çalışanlarının ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, her birine sevigi ve saygılarını sunduğunu söyledi.