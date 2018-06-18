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18 Haziran 2018 17:55

Demir çelik fabrikasında işçiler grev kararı aldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Tatmetal Çelik Sanayi A.

Demir çelik fabrikasında işçiler grev kararı aldı

18 Haziran 2018 17:55

Ş.’de Türk Metal Sendikası tarafından alınan grev kararı ile ilgili olarak yapılan oylamada işçilerin çoğunluğu “greve evet” kararı verdi.


Kdz. Ereğli Organize sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tatmetal Çelik A.Ş.’de yetkili sendika 273 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca 20 Haziran’da uygulanmak üzere grev kararı alındı. Grev kararına itiraz eden fabrika yönetimi oylama yapılmasını talep etti. Bu gün saat 12.00’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilen oylamada sendika üyesi 272, sendika üyesi olmayan 216 olmak üzere toplam 488 personel oy kullandı. Saat 16.00’da sona eren oylama sonucunda 272 personel “greve evet”, 216 personel “greve hayır” yönünde oy kullanırken, 2 oyda geçersiz sayıldı.


Oylama sonucuna ilişkin Tatmetal A.Ş. ile Türk Metal Sendikası yöneticilerinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Türk Metal Sendikası daha önce 20 Haziran’da Tatmetal Çelik A.Ş.’de aldığı grev kararını uygulayacağını açıklamıştı.




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