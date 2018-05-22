Devrek Belediyesi’nin” Ramazan Meydanı” etkinlikleri başladı

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl “Ramazan Meydanı” adı altında düzenlenen ilk organizasyonla başladı. Bu yıl ilk olarak hayata geçirilen ve Cumhuriyet Alanına kurulan her birisi 9’ar metre karelik 11 adet Safranbolu evleri konseptindeki stantları kiralayan iş yeri sahipleri tarafından genellikle gıda alanlarında hizmet verilecekken, yine alana kurulan dev sahnede ise iftardan sonra Ramazan ayı boyunca ilahi grupları, semazen gösterileri, mehteran gösterileri, Kur’an-ı Kerim okuma yarışmaları, şehitleri anma programları, açık hava sineması, Hacivat Karagöz gölge oyunları, Aşuk ile Maşuk, ibiş, Nasreddin Hoca, kukla gösterileri, kum sanatı gösterileri, sihirbaz-jonklör gösterileri ve halk oyunları sergilenecek.

Ramazan ayına özel olarak ışıklandırılan alanda düzenlenen etkinlikleri sunacak olan “ Yolların Mülayimi “adlı çeşitli televizyonlarda sunuculuk yapan Cengiz Çimen Ramazan ayı süresince her akşam iftardan sonra Devreklilerle birlikte olacak