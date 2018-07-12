Devrekli sporcular ödüle doymuyor

Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet programında hayata geçirilen ve Türkiye Şampiyonası Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda yer alan Devrekli minik yıldız, bay ve bayan ile genç büyükler arasında yapılan karşılaşmalarda büyük başarılara imza atmanın gururunu yaşadı. Organize edilen spor karşılaşmalarında bu sene World Series Kick Boks Türkish Open Uluslararası Şampiyonası, Türkiye Açık Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonasında bu üç kategoride Şampiyon olan milli sporcu Nazım Çelik ise Slovenya da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında milli formayı giyerek ülkemizi temsil edecek.

Zonguldak İl temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Bekir Kaya yaptığı açıklamada,” Sporcularımız ilimizi ve bizleri gururlandırdı. Her sene olduğu gibi bu sene de milli takıma sporcu vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Üç dalda şampiyon olan ve Slovenya da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında milli formayı giyerek ülkemizi temsil edecek olan Nazım Çelik ise,” İnşallah Avrupa Şampiyonasında da güzel dereceler elde edeceğimize inanıyorum buna inancım tam derece yapan tüm sporcu arkadaşlarımı kutluyorum. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Devrek Belediyesine ve İl Müdür Vekili Hakan Yüksel’e de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye genelinde beş bin sporcu katıldığı ve Zonguldak ilini temsilen derece yapan sporcular ise şunlar. Nazım Çelik, Veysel Bahçıvan Üzeyir Çukadar, Büşra Kaya, Melike Şen, İlyda Kara, Devrim Nazif Kapucu, Berat Alkan ve Büşra Kaya