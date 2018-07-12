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12 Temmuz 2018 11:49

Devrekliler Mesut Özil’i A Milli Takım’da görmek istiyor

Devrekliler, hemşehrileri olan Arsenal’in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’i A Milli Takım’da görmek istiyor.

Devrekliler Mesut Özil’i A Milli Takım’da görmek istiyor

12 Temmuz 2018 11:49


İngiltere Prmier Lig takımlarından Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere’de bir araya gelerek fotoğraf çektirmesi üzerine başarılı futbolcuya Alman medyasından tepki gelmişti. Tüm bunlara karşın Devrekli hemşehrileri ise Mesut Özil’e destek veriyor. Bir işletmede 29 yaşındaki oyuncunun da forma giydiği Almanya maçlarını izleyen futbolseverler, Mesut’u ay-yıldızlı forma altında görmek istediklerini dile getirerek, ”Öncelikle dünya futbolunun yıldızları arasında yer alan hemşehrimiz Mesut Özil ile gurur duymaktayız. Kendisi Türk ve dünya futbolunun bir değeridir. Mesut kardeşimizi futbol adına, özellikle de dünya futbolu adına hiç kimseye yedirmeyiz. Biz millet olarak daima arkasındayız. Sezar’ın hakkını Sezar’a vermek diye bir terim vardır ya, biz Devrek halkı olarak hele hele ülkemizdeki futbol camiasına gönül verenler olarak Mesut kardeşimizin her daim yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Mesut Özil’i biz A Milli Takım’da görmek isteriz. Kendisini kabul etmeyecek bir takım göremiyoruz. Eğer Mesut, Milli Takım’a dönmek isterse bizler inanıyoruz ki yetkililer seve seve kendisini kabul edecektir” diye konuştular.




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