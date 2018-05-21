Diziden etkilenip atlı okçuluk öğrenmeye başladılar

Öğrenciler, hem geleneksel sporlarla tanıştırıyor hem de sağlıklı yaşam için spor olanaklarını çoğaltıyor.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Alaplı Yurt Müdürlüğünde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan geleneksel okçuluk kursuna katılan üniversite öğrencileri, KYK’nın ve Türkiye Okçuluk Federasyonunun açtığı turnuvalara katılarak başarı elde etmeyi hedefliyor. KYK Alaplı Yurt Müdürü Erhan Yavaş, kurslara ilginin her geçen gün arttığını belirterek, millî kültüre dair spor ve sanatlara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti. Öğrencilerin önce yay tutmayı, yay çekmeyi, ardından da ok atma eğitimin beşinci ayına girdiklerini ifade eden Yavaş, şöyle konuştu:

"Alaplı Halk Eğitim müdürlüğü ile işbirliği ile bir dönem hak ettiği değeri görmese de bugün birçok gencimizin gönlünde aşk olan Türk okçuluğu kursunu açmaya karar verdikten sonra öğrencilerimizden büyük bir talep oldu. Amacımız ata sporumuz olan Türk okçuluğunu gençlere sevdirmek, gelecek nesillere aktarmaktır. Öğrencilerimiz uzun zamandır çalıştıkları, antrenmanlarını yaptıkları yay germe ve ok atma tekniklerini geliştirdikten sonra açık havada talim ve atışlarla devam ediyorlar. Bizim dileğimiz öğrencilerimizin derece ve başarı elde etmelerinden öte ecdadımıza, şanlı geçmişimize ait duyguların, manevi değerlerin, milli kültür unsurlarının yaşatılması ve gençler arasında kabul görmesidir."

KYK Yurdunda kalan Muzaffer Berk Denzialp, "5 ay önce Okçuluk kursumuz başladı. İlk başlarda hatalı atışlarımız oluyordu. Hocamızın desteği ile programlı çalışmaya devam ettik. Bugünkü noktaya böyle geldik" dedi.