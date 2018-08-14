Dünya turu için otostopla şehir şehir gezerek bileklik satıyorlar

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Selda Taş ile erkek arkadaşı Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Emir Solmaz, birlikte otostopla Türkiye’nin dört bir yanını gezerek yaptıkları bileklikleri satarak dünya turu için para biriktiriyor. Sakarya’dan yola çıkan Taş ve Solmaz, Yalova, Bursa, Artvin, Giresun, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, Uşak’tan sonra Zonguldak’a geldi. Kent merkezinde yaptıkları bileklik ve okudukları kitapları satılığa çıkaran iki genç, pasaport alabilmek için para biriktiriyor.

Dünya turuna çıkmak için pasaport parası biriktirdiklerini ifade eden üniversite öğrencisi Emir Solmaz, “Otostopla dünya turuna çıkma istiyorum. Kız arkadaşımla Dünya turuna çıkmak için pasaport parası biriktiriyoruz. Sakarya’da Felsefe öğretmenliği okuyorum. Sakarya’dan yola çıktım. Yalova, Bursa, Artvin, Giresun, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, böyle devam etti yolculuğum. 4 senedir dolaşıyorum. Her yaz yollardayım. Şuan ki hedefimiz okulumuzu bitirip hayatımızın sonuna kadar otostopla yeni yerler ve yeni insanlar keşfetmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Seneye okul bitince yurt dışına çıkmayı hedeflediklerini ifade eden üniversite öğrencisi Selda Taş Konya’da bilgisayar mühendisliği okuyorum. Seneye okul bitince yurt dışına çıkmayı düşünüyorum. Aslında bu yıl çıkmayı düşündük ama ailelerimiz izin verdi. Seneye çıkmayı düşünüyoruz. Ailem yine sıkıntı çıkartacak ama ben bu şekilde yaşamak istiyorum. Ailem çalışıp para kazanmamı istiyor ama ben böyle yaşamak istiyorum. Sattığımız bilekliklere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Sohbet ediyoruz güzel dostluklar kuruyoruz. Bizi destekleyen oluyor. Zorluklarımız da oluyor ama dünya turunu gerçekleştirmek istiyoruz.