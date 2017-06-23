Emniyetten "Duman-1" operasyonu

Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından dün il genelinde tütün mamullerinin yasa dışı ticaretiyle mücadele amacıyla eş zamanlı olarak 78 iş yerine ’Duman-1’ operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında; 61 iş yerine adli-idari işlem yapıldı. Toplamda ise 289 bin 31 adet içi tütünle doldurulmuş satışa hazır makaron, 863 kg 911 gr açıkta satışa hazır kıyılmış tütün, 544 bandrolsüz nargile tütünü, 114 adet puro/sigarillo, 39 adet elektronik sigara, 91 adet elektronik sigara likidi, 21 adet tütün mamulu üretmekte kullanılan makine ele geçirildi. Polis, ele geçirilen malzemelere de el koydu.