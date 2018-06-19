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19 Haziran 2018 16:07

Fen-Edebiyat Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Fen-Edebiyat Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi

19 Haziran 2018 16:07


BEÜ Fen-Edebiyat Fakültesinin Sezai Karakoç Kültür Merkezinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki bölüme ayrılan Mezuniyet Töreni Türk Dili Edebiyatı I. ve II. Öğretim, Matematik, Sosyoloji, Kimya Bölümleri için saat :10:30’da düzenlenirken Arkeoloji, Tarih, Batı Dili ve Edebiyatı, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Biyoloji Bölümlerinin Mezuniyet Töreni ise saat 14:30’da Vali Ahmet Çınar, Beü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Vali Yardımcısı Ahmet Karakaya, Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen, Beü Senato üyeleri, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve mezun öğrencilerin ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Açılış konuşmasını Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen’in yaptığı Mezuniyet Törenini BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın konuşması takip etti. Tören Fen-Edebiyat Fakültesi’nden mezun olan öğrencilerin alkışlarla salondaki yerlerini almalarıyla başlarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Fen-Edebiyat Fakültesi birincisi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü öğrencisi Dilek Larçın’ın ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen’in konuşmalarını yapmaları ile devam etti.


Fakülte birincisi Dilek Larçın Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen’den ödülünü aldıktan sonra BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Fen-Edebiyat Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen ve Dilek Larçın’ın ailesi eşliğinde mezuniyet kütüğüne isim plakasını çaktı. Fakülteyi derece ile bitiren tüm öğrencilerin ödüllerinin takdim edilmesinin ardından mezun öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Turan eşliğinde mezuniyet yemini ettiler.


Bölüm Başkanları ve öğretim üyeleri tarafından tüm öğrencilere diplomaları verildikten sonra öğrenciler coşku içinde keplerini fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar.




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