GMİS "Ramazan Bayramı kutlu olsun”

Demirci mesajında “Bayramın kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize barış ve huzur getirmesi” dileğinde bulundu. Demirci’nin Yönetim Kurulu adına yayınladığı açıklamada, “Ülkemize ve milletimize barış ve huzur getirmesi dileğiyle; madenci kardeşlerimizin, Zonguldak-Bartın-Karabük halkımızın ve İslam aleminin mübarek ramazan bayramını tebrik ediyor, nice mutluluk ve huzur dolu bayramlar temenni ediyoruz.”

GMİS’te Bayramlaşma Bayramın 1. Günü saat 10.30-11.30 saatleri arasında yapılacak.