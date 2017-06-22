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22 Haziran 2017 15:13

GMİS "Ramazan Bayramı kutlu olsun”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak Ramazan Bayramını kutladı.

GMİS

22 Haziran 2017 15:13


Demirci mesajında “Bayramın kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize barış ve huzur getirmesi” dileğinde bulundu. Demirci’nin Yönetim Kurulu adına yayınladığı açıklamada, “Ülkemize ve milletimize barış ve huzur getirmesi dileğiyle; madenci kardeşlerimizin, Zonguldak-Bartın-Karabük halkımızın ve İslam aleminin mübarek ramazan bayramını tebrik ediyor, nice mutluluk ve huzur dolu bayramlar temenni ediyoruz.”


GMİS’te Bayramlaşma Bayramın 1. Günü saat 10.30-11.30 saatleri arasında yapılacak.




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