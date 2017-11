GMİS Yönetim Kurulu Öğretmenler Günü’nü kutladı

GMİS Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“24 Kasım 1928 tarihi Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bu nedenle 24 Kasım günü, ülkemizde her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimize sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Öğretmenlik; gece gündüz demeden günün 24 saati hayatın her alanında insana görev ve sorumluluk yükleyen, mesai sınırlarını aşan, emeklilikte bile topluma örnek olmayı gerektiren dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır” sözündeki gibi öğretmenlerimiz, geleceğimiz için umut ışığıdır. Ülkemizin geleceği, öğretmenlerimizin taşıdığı eğitim ateşi ile daha da aydınlık olacaktır. Öğretmenlerimiz, dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir. Ülkemizin ve dünyanın geleceğini şekillendiren öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmek, onların daha sağlıklı şartlarda ve daha iyi koşullarda görev yapmalarını sağlamak zorundayız. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak değerli öğretmenlerimizin sendikal mücadelelerine her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz.”