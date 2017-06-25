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25 Haziran 2017 14:33

GMİS’ten hasta ve kazalı ziyaretleri

Genel Maden İşçileri Sendika yöneticileri Ramazan Bayramı dolayısıyla hasta ve kazalı ziyaretinde bulundu.

GMİS’ten hasta ve kazalı ziyaretleri

25 Haziran 2017 14:33


Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, beraberinde GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir, Merkez Şube Başkanı Birol Kundakçıoğlu ile Merkez Şube Sekreteri Aysel Kocabaş ile birlikte Ramazan Bayramı’nın birinci günü Atatürk Devlet Hastanesi’nde (ADH) kazalı maden işçisi ile hasta ziyaretlerinde bulundu. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi’nde çalışırken iş kazası geçiren ve bacağından yaralanarak ADH’de ameliyat edilen maden işçisi Rasim Aydın’ı ziyaret eden GMİS Heyeti, geçmiş olsun ve acil şifalar dileğinde bulundu.




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