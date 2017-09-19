Gülüç Belediyesi’nden kan bağışı kampanyası

Gülüç Belediyesi ve Kızılay işbirliği ile işbirliğiyle ’’Bağışlanan her kan, kurtarılan üç can’’ sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Belediye Binası önünde yapılan kampanyaya çok sayıda vatandaş katıldı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, belediyeciliğin sadece yol, su, kanalizasyon yapmak olmadığını belirterek sosyal sorumluluk gereği bu tür projelere de önem verdiklerini söyledi. Kan vermenin önemine değinen Demirtaş, “Bu gün Kızılay Kan Merkezi ile birlikte beldemizde kan bağışı kampanyası düzenledik. Belde halkımız kampanyaya duyarlılık gösterdi. Ben hem Kızılay Kan Merkezi, hem Kdz. Ereğli Kızılay Derneği hem de kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada bağışlanan kanlar mutlaka can kurtaracaktır. Bu anlamda kan vermek çok önemli. Bizde bu noktada Kızılay Kan Merkez’ine elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Sabah saatlerinde başlayan kan bağışı kampanyası, akşam saat 17.00’de sona erdi.