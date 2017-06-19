Hasbeyliler ikinci kez iftarda buluştu

Kdz. Ereğli ilçesinde eğitim ve kültür seviyesi en yüksek köylerden biri olan Hasbeyler köyünde ilk iftar programı 3 Haziran’da gerçekleştirilmişti. İkinci iftar programı 17 Haziran Cumartesi günü düzenlendi.

İftara Ereğli merkez başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi değişik illerde yaşayan Hasbeylilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hasbeyler Köyü Yeni Mahalle’de düzenlenen iftar programına katılanlar yakınları ve köylüleri ile sohbet edip hasret giderdi. Gecede konuşan Emekli Polis Memuru Hasan Duman birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek köy için çok güzel çalışmalar yapılabileceğini ifade etti. Hasbeyler köyünün Ereğli’de eğitim ve kültür seviyesi en yüksek köylerden birisi olduğunu anlatan Duman, bu tür organizasyonlarla köyün önemli değerlerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: Bugün buraya gelirken sadece iftar açmaya yemek yemeye gelmediniz. Siz birlik ve beraberliğe kardeşliğe sahip çıktınız. Siz bu köyde ayak izleri olup emek izleri olup çok büyük emekleri olan büyüklerimizin mezar taşlarından isimleri unutulmuş bizden birer Fatiha bekleyen atalarımıza bu aksam sahip çıktınız. Köyünüze sahip çıktınız en önemlisi de buydu. Birlik ve beraberliğe sahip çıktınız. Bu ortamın sağlayan tüm arkadaşlarımıza ve iftar organizasyonunda tuzu bulunan herkese, hocalarımıza, muhtarımıza ihtiyar heyetimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da böyle güzel birlik ve beraberliklerde buluşacağıma inanıyorum. Sizlerinde bunu istediğinize görebiliyorum. Birbirimize ihtiyacımız var. Allah hepinizden razı olsun. Bu birlikteliklerimiz devam edecek.”

Akşam ezanının okunması ile birlikte oruçlarını açan Hasbeyliler, kılınan namazın ardından yemek yiyip çay içti. Mesir macunu ve şerbet ikram edilen davetliler okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualarla gönüllerinde pasını sildi. Hasbeyliler teravih namazını da birlikte kıldıktan sonra gecenin ilerleyen saatlerine kadar sohbet etti.