Hayvan hakları için "Batuma" yola çıktılar

Bursa İnegöl’den 3 gün önce bisikletle yola çıkan iki emekli Polis arkadaş , Türkiye genelinde hayvan haklarına dikkati çekmek amacıyla yola çıkan doğa sever iki bisikletçi, hayvanlara yapılan şiddetin önlenmesi amacıyla "sokak hayvanların koruma" projesi kapsamında Zonguldak Alaplı İlçesinde mola verdiler.

Gürcistan Batum turuna çıkan Fikret Öztürk(50) ile Hilmi Çetin (60) şu ana kadar 300 kilometrelerce yol katetti. Eğlenceli ve yorucu bir yolculuğun ardından Zonguldak Alaplı ilçesinde mola veren iki arkadaş, daha önce 2 kez bisikletle Türkiye turu yaptığını belirtti. Çetin, yaptığı açıklamada, hayvanlara uygulanan şiddet ve bunun yanında bisiklet kullanımına dikkati çekmek amacıyla Bursa İnegöl İlçesinden çıktıklarını yolculuklarının 2 ay süreceğini söyledi.

Toplamda bin 500 kilometre yol yapacaklarını anlatan Çetin, "Turu, Gürcistan Batum’da bitirmeyi planlıyoruz" dedi. Çetin, "Sosyal sorumluluk proje içerisinde daha evvelde bunları yaptık.bu seferde son günlerde doğaya verilen tahribat.hayvanlara verilen işkence ve eziyet.bize bu tura çıkmamıza sebep oldu. En azından bir kıpırdanma halkta duyguları kıpırdaşma için İnegöl ve Bilecik ’den Batuma kadar Karadeniz Turu çıkmayı planladık ve bu mesafe bin 500 kilometre . Toplumda duyarlı vatandaşlarımız var duyarsızlara hareket geçirmek için bu projeyi planladık. Ayrıca Türklerin de bisikletle böyle uzun yolculuklar yapabileceğini gösterdik " diye konuştu.