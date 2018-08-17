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17 Ağustos 2018 18:32

İhtiyaç sahiplerine bayram öncesi kıyafet yardımı

Zonguldak iline bağlı Çaycuma ilçesinde Kızılay Şubesi tarafından bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı yapıldı.

İhtiyaç sahiplerine bayram öncesi kıyafet yardımı

17 Ağustos 2018 18:32


Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı organizesinde bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine 140 koli kıyafet dağıtımı yapıldı. Barbaros Kutlutaş Ortaokulu’nda gerçekleştirilen yardım ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. Bayram öncesi yardım sürprizi ile karşılaşan ihtiyaç sahipleri Çaycuma Kızılay Şubesi, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.


Çaycuma Kızılay Temsilcisi Raci Sönmez, "Bugüne kadar yaptığımız ve yapacak olduğumuz giyim yardımı ile ihtiyaç sahibi olan insanların yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Giyim yardımında ihtiyaç sahiplerinin yüzlerindeki tebessüm bizim için mutluluk verici. Giyim yardımında bebek, genç, yetişkin her vatandaşa göre kıyafetler bulunmaktadır. Her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak onların bir eksikliğini gidermek için uğraşıyoruz" dedi.




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