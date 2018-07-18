İnternet üzerinden elektronik sigara satan 2 kişi gözaltına alındı

2 mağazaya düzenlenen operasyonda 10 adet elektronik sigara, 132 adet elektronik sigarada kullanılan likit, 10 kutu elektronik sigara aparatı ele geçirilirken ürünleri sosyal medya aracılığıyla sattıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Şube Müdürlüğü ekipleri baharatçı ve bir elektronik eşya mağazasında ithali yasak olan elektronik sigaraların satışı yapıldığı ihbarı üzerine mağazaya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ürünleri sosyal medya aracılığıyla sattıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir baharatçı ve bir elektronik eşya mağazasında ithali yasak olan elektronik sigaraların satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yasak ürünleri sosyal medya aracılığıyla satışa sunan 2 mağazaya operasyon düzenlendi. Operasyonda, yurt dışından getirilmiş ve satışı yasak olan 10 adet elektronik sigara, 132 adet elektronik sigarada kullanılan likit, 10 kutu elektronik sigara aparatı ele geçirildi. Polis olayla ilgili Ozan S. (28) ve Nihat D. (43) isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.