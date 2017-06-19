Jandarma aracı otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza Zonguldak Ereğli Karayolu’nun 24. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Alperen Satuk idaresindeki 67 FA 940 plakalı otomobil Jandarma Er Fırat Yiğit idaresindeki jandarmaya ait minibüs ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri otomobil sürücüsü Mustafa Alperen Satuk’u sıkıştığı yerden çıkarttı. Satuk 112 sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bölge ile sürücü Jandarma Er Fırat Yiğit ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı askerlerin hayati tehlikeleri bulunmazken, ölen otomobil sürücüsü yapılan incelemenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.