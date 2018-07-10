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10 Temmuz 2018 22:15

Kanalizasyonda bulunan bebeğin annesi tespit edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün belediye işçileri tarafından kanalizasyonda bulunan bebeğin annesini polis olaydan bir gün sonra tespit etti.

Kanalizasyonda bulunan bebeğin annesi tespit edildi

10 Temmuz 2018 22:15

Şüpheli olarak emniyete götürülen kadın bebeğini tuvalette düşürdüğünü ve durumu sonradan fark ettiğini söyledi.


Ömerli Mahallesi’nde bulunan terfi istasyonu girişindeki çalışan belediye işçileri dün sabah temizlik yaptıkları kanalizasyon çıkışında bir bebek cesedi fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, savcılığın incelemesinin ardından bebeği Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. 15 haftalık olduğu belirlenen bebek kesin ölüm sebebinin anlaşılması için polis tarafından adli tıp kurumuna gönderildi.


Polis özel ekip kurdu, anneyi buldu


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olayın aydınlatılması için özel bir ekip kuruldu. Sabah saatlerinde ilçeye gelen özel ekipteki polisler hastane kayıtlarından düşük tehlikesi olan hamile kadınların listesini alarak inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonrasında kendisine ulaşılan D.A.(27) 15 haftalık bebeğini düşürdüğü bilgisini verdi. İddiaya göre D.A., 2-3 gün önce ağrıları artınca annesi N.K. (52) ile hastanenin acil servisine gitti. Burada tuvalete giden kadının kanaması başladı. Genç kadın düşük yaptığını fark etmezken, annesi de sifonu çekti. Hastanede ağrıları kesilen kadın bir süre sonra evine geri döndü. Bebeğini düşürdüğünü sonradan fark eden kadın, çıkan haberler üzerine korkarak durumu kimseye bildiremedi. Yaşananlardan büyük üzüntü duyan talihsiz kadın yakınlarına uzun süredir eşi T.A. (33) ile bebek beklediklerini ancak talihsizlik sonucu bebeğini düşürdüğünü söyledi. Genç kadının adli tıpta yapılacak incelemenin ardından 15 haftalıkken düşürdüğü bebeğini alıp mezara defnetmek istediği öğrenildi.


D.A. ile annesi N.K. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.




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