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11 Temmuz 2018 10:09

Kapıcı ve Özdemir, tercih komisyonlarını ziyaret etti

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kapıcı ve beraberindekiler kent genelindeki tercih komisyonlarını ziyaret etti.

Kapıcı ve Özdemir, tercih komisyonlarını ziyaret etti

11 Temmuz 2018 10:09


Zonguldak LGS Tercih Komisyonları İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Özdemir tarafından ziyaret edildi. Ziyaretlerde İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Karaman Amele Birliği Ortaokulu ve Şehit Onbaşı Rıfat Köktürk Ortaokulu’ ndaki komisyonların çalışmaları hakkında bilgi alındı. Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilere ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde rehberlik yapılması ve bu süreçte verilecek tercih danışmanlığı hizmetinin belirlenen standartlar doğrultusunda yürütülmesi amacıyla kurulan Liselere Giriş (LGS) Tercih Yerleştirme Komisyonları çalışmalarının aksamadan yürütüldüğünü belirten Kapıcı, "0372 2806782 numaralı Tercih Danışmanlığı hattından öğrencilerimiz ve velilerimiz tercihlerle ilgili bilgi alabilirler" ifadelerine yer vererek komisyon çalışanlarına teşekkür etti.




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