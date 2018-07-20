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20 Temmuz 2018 14:54

Kayıp genç adamın motoruyla uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı

İstanbul’dan Bartın’a gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan ve bir daha haber alınamayan gencin uçuruma yuvarlandığı ve olayda hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kayıp genç adamın motoruyla uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı

20 Temmuz 2018 14:54


Edinilen bilgiye göre Gürkan Can (30), Bartın’a gitmek üzere önceki gün İstanbul’dan motosikletiyle yola çıktı. En son motosikletiyle Dorukhan Tüneli’nden çıkarken görülen gençten bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine kaza ihtimalini değerlendiren ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Talihsiz gencin cansız bedeni yol kenarındaki uçurumda bulundu. 74 DC 979 plakalı motosikleti ile uçuruma yuvarlanan gencin haytını kaybettiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, Başlarkadı mevkisindeki olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.


İstanbul’da bir mimarlık ofisinde usta olarak çalıştığı öğrenilen Gürkan Can’ın, motosikleti ile Bartın’ın Esenyurt köyünde yaşayan ailesini ziyaret için yola çıktığı öğrenildi.




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