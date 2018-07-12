Kaymakam Eskioğlu, şampiyon öğrenciyi ödüllendirdi

Polonya’nın Krakow’da , 30 Haziran - 8 Temmuz 2018 tarihleri arasında 23 farklı ülkenin 325 sporcunun kıyasıya mücadele içinde gerçekleşti. Türkiye Satranç Federasyonu olarak 35 sporcu ile Türkiye’nin temsil edildiği şampiyonada, Alaplı İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaş kategorisinde Serhan Berat Özdemir Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya ile ödüllendirildi.

Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında 15 yaş genel kategorisinde Avrupa birincisi olan Alaplı İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Serhan Berat Özdemir makamında kabul etti.

Polonya’nın Krakow’da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda, 15 yaş genel kategorisinde Avrupa birincisi olan Serhan Berat Özdemir başarısından dolayı tebrik eden Saim Eskioğlu, başarılı öğrenciyi Eşofman takımı ile ödüllendirdi.

Yapılan araştırmaların satranç oynamanın genel zeka, kendi kendini kontrol ve analitik yeteneği arttırdığını ortaya koyduğunu söyleyen Alaplı Kaymakam Saim Eskioğlu, "Satranç, hızlı, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Kendine güven duygusu aşılar ve bunu geliştirir" diye konuştu. Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik’de ülkemizi ve Polonya da başarıyla temsil eden Serhan Berat Özdemir ile ailesini, çalışmalarda emeği geçen öğretmenleri ve Okul Müdürü Ercan Acar’ı tebrik etti.