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14 Haziran 2018 00:18

Kaymakam Soylu askerlerle iftarda bir araya geldi

Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu düzenlenen iftar programında askerlerle bir araya geldi.

Kaymakam Soylu askerlerle iftarda bir araya geldi

14 Haziran 2018 00:18


Zonguldak’ın Devrek ilçesi Kaymakam Vekili Mehmet Soylu İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında askerlerle bir araya geldi. Askerlerle bir arada iftar yapmanın mutluluğunu paylaştığını belirten Kaymakam Soylu,” Bu akşam İlçe Jandarma Komutanlığında görevli arkadaşlarımızla birlikte Ramazan ayının maneviyatını tatmak ve iftar yapmak amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle jandarma teşkilatımızın 179 kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Ailelerinden uzak olan askerlerimizin yalnızlığını paylaşmak için daire müdürlerimiz ile birlikte bir araya geldik. Bu organizasyonu sağlayan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Serkan Koparan ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Düzenlenen iftar programına; Kaymakam Vekili Mehmet Soylu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük, İlçe Emniyet Müdürü Selim Karartı ile askerler katıldı




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