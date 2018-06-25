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25 Haziran 2018 18:56

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayata tutunamadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafifi ticari kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayata tutunamadı

25 Haziran 2018 18:56


Kaza, Ereğli-Devrek karayolu Süleymanbeyler köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Satılmış K. idaresindeki 67 TF 305 plakalı hafifi ticari kamyonet, Özgür Uyucu idaresindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uyucu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı kazada hafifi ticari kamyonette bulunan ve yaralanarak hastaneye kaldırılan Nermin K.’nın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


Savcılığın kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.




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