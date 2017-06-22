Kdz. Ereğli Belediyesi, 60 bin ton asfalt dökecek

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, GüldereMahallesi ve Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak da devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. 125 kilometrelik yol ağında alt yapı çalışması tamamlanan ilçe genelinde 60 bin ton sıcak asfalt,70 bin metrekarelik alanda da emülsiyon asfalt dökülecek.

Asfalt çalışmalarının sürdüğü Güldere Mahallesi ve Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak da Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ağlar ve Fen İşleri Müdür Oğuz Cömert ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Uysal, ilçede yaklaşık 125 kilometrelik yol ağında alt yapı çalışması tamamlandığına dikkat çekti. Uysal, “Bu yıl 60 bin ton sıcak asfalt,70 bin metrekarelik alanda ise emülsiyon asfalt çalışması yapılacak. Önceliği alt yapı çalışmalarının yapıldığı bölgelere veriyoruz. Birçok bölgede de yol bakım ve onarım çalışmalarımız da devam ediyor. Bayramdan sonra da finişerli asfalt serimi de başlayacak, iki ayrı ekibimiz aralıksız çalışacak.” dedi.

Başkan Uysal gün içinde ayrıca Belen Mahallesi Mezarlığı taş duvar çalışması ve Atatürk anıtı yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi.