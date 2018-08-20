Kdz. Ereğli Belediyesi mezarlıklarda mevlid okuttu

Arefe gününde kabir ziyaretinde bulunan çok sayıda vatandaş, belediyenin düzenlediği Mevlid programında Kur’an-ı Kerim dinledi, dualar edildi. Belediye hocaları tarafından gerçekleştirilen mevlid programında vatandaşlara ayrıca şeker ve gül suyu dağıtıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve duaların edildiği programda ayrıca Kdz. Ereğli Belediyesi görevlilerinden İlahiyatçı Dr. Metin Avcı tarafından ‘Arefe gününün’ önemi ve anlamına ilişkin vatandaşlara bilgiler verildi.

Program sonunda AK Parti Zonguldak önceki dönem Milletvekilleri Fazlı Erdoğan ve Faruk Çaturoğlu, bir selamlama konuşması yaparak vatandaşların Kurban Bayramlarını tebrik ettiler.

“Sizlere hizmet etmekten mutluyum”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da, vatandaşların Kurban Bayramını tebrik ederek başladığı konuşmasında; “Katılım gösteren, dualarıyla bizlerle birlikte olan siz güzel şehrimin güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Sizlerden ayrıca bir istirhamım var. Lütfen bu bayram ve her bayram, mümkünse her gün mümkün olduğu kadar Şehit aileleri ve yakınlarını, gazilerimizi ve yakınlarını unutmayalım. Küçüklerimizi sevelim, büyüklerimizi ziyaret edip saygı gösterelim. Rabbim bu mezarlıkta yaptığınız duaları ve tüm dualarınızı kabul etsin” dedi.

“Musluktan akan suyun çok soğuk aktığına yönelik şikayetler alıyoruz” diye sözlerine devam eden Başkan Uysal; “31 mahallemizde musluğunuzu açtığınızda memba kalitesinde içme suyu akıyor. 7 tane depomuzu yeniledik, su evlerinize gelinceye kadar ki tüm asbestli boruları ve hatları yeniledik. 135 km su hattının tamamını yeniledik. 4 yıllık hizmet dönemimizde, 6 seçim birde 15 Temmuz darbe girişimine rağmen bu kadar hizmet yapan ender belediyelerdeniz. Sizlerle birlikte olmaktan ve sizlere hizmet etmekten mutluyum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Sizlere sağlık ve sıhhat içinde nice bayramlar diliyorum” dedi.

Mevlid programına çok sayıda vatandaşla birlikte AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye meclis üyeleri de katıldılar.