Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde 4 doktor daha göreve başladı

Kdz. Ereğli ilçesinde hekim kadrosunu her geçen gün güçlendiren Devlet Hastanesi bünyesinde 4 uzman hekimin daha göreve başladığı belirtildi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde Ortopedi bölümünde Dr. Kayhan Kesik, Dahiliye Bölümünde Dr. Arzu Biçer ile Beyza Selin Haksever ve Çocuk bölümünde ise Burçin Çiçek görevlerine başladı. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yönetimi bölge halkına daha iyi sağlık hizmetleri verilebilmesi için uzman hekim ve hekim kadrolarının her geçen gün arttığını belirterek hastanede son teknoloji cihazların kullanıldığını bildirdi.