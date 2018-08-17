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17 Ağustos 2018 16:22

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne başhekim asaleten atandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi’nde Başhekim Vekili olarak görev yapan Dr.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne başhekim asaleten atandı

17 Ağustos 2018 16:22

Vildan Türkeli asaleten atandı.


Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde 2013 yılından bu yana başhekim yardımcısı, son bir yıldır da başhekimlik görevini vekaleten yürüten Dr. Vildan Türkeli’nin başhekimliğe asaleten atandığı öğrenildi.


Sağlık Bakanlığı tarafından asaleten ataması gerçekleşen Dr. Türkeli görev yaptığı dönem içerisinde hastanede hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar arasında koordinasyonu en iyi şekilde sağlayarak her kesimin gönlünü kazanmıştı. Dr. Türkeli’nin asaleten göreve atanması hem hastane personeli hemde ilçede memnuniyetle karşılandı.




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