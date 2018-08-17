Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne başhekim asaleten atandı

Vildan Türkeli asaleten atandı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde 2013 yılından bu yana başhekim yardımcısı, son bir yıldır da başhekimlik görevini vekaleten yürüten Dr. Vildan Türkeli’nin başhekimliğe asaleten atandığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından asaleten ataması gerçekleşen Dr. Türkeli görev yaptığı dönem içerisinde hastanede hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar arasında koordinasyonu en iyi şekilde sağlayarak her kesimin gönlünü kazanmıştı. Dr. Türkeli’nin asaleten göreve atanması hem hastane personeli hemde ilçede memnuniyetle karşılandı.