Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi 463 mezun verdi

Gülüç Büyük Anadolu Otel’de düzenlenen tören öğrencilerin salonda yerlerini alması, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende fakülte birincisi Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Fatma Temel, ödülünü Vali Ahmet Çınar’dan alarak kendisine destek olan ailesi ve tüm öğretim üyelerine teşekkür etti.

Çınar “Önemli olan ahlaklı yaşamak”

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, konuşmasında öğrencilere sanata yönelmeleri ve öğretmenlik hayatlarında öğrencilere sanatı öğretmenlerini istedi. Atatürk’ün ‘Başöğretmenlik’ unvanı alarak öğretmenliğin ne denli önemli olduğunu bu yapısıyla en iyi şekilde anlattığını belirten Vali Çınar “Atatürk kendisine başöğretmen unvanı alıyor. Başvali dememiş, başmühendis dememiş, baş tüccarım dememiş. O unvanı kendisine güzel, değerli bulmuş ve almış. Dolayısıyla siz çok değerlisiniz öğretmen adayı arkadaşlarım. Gerçekten yeni nesil sizlerin eseri olacak. Çocuklarımız sabah size teslim edecek akşama kadar sizin ellerinizde bulunacak. Bu sorumluluğu çok yüksek bir iş.

İlmi öğretecek olan kişiler sizlerdir. Bu işin sorumluluğunu, hassasiyetini bir kez daha hatırlatmak isterim. Her bir çocuğu dünyayı değiştirecek bir potansiyel olarak görmemiz lazım. İnsanda bu potansiyel vardır. En çok ihtiyacımız olan yetişmiş insandır. İnsanı yetiştiremediyseniz istediğiniz kadar kanunları fotokopi yapın, ülkenize getirip çalışın, hiçbir anlamı yoktur. İnsanı yetiştirebildiyseniz zaten başka şeye ihtiyaç yok, o her şeyin en iyisini yapar, yapabilir. Ülkemizin geleceği sizin ellerinizde bunu ısrarla vurgulamak isterim. İlim tahsil etmek kadın erkek tüm müslümanlara farz. Ama İslam alemi perişan durumda. Cehalet diz boyu. Demek ki hep Allah Allah deyip hava atmak, bu işi samimiyetle yapmadığımızı gösteriyor. Esas olan sadece ibadet kısmı değil. Namaz niyaz en kolay kısmı. Önemli olan dinimizin emri olan o ahlaki yaşam tarzı ve ilim öğrenmek olmalıdır. Burada sizlere güveniyoruz” dedi.

Prof. Dr. Çufalı: “BEÜ Dünya ikinciliği kazandı”

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise 1992 yılında kurulan üniversitenin 14 fakülte, birçok enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleriyle Türkiye’nin en önemli eğitim öğretim kurumlarından biri olduğunu söyledi. BEÜ’nün uluslararası alanda yayınlanan bir çok eserin yanıı sıra önemli ödüllerde aldığının altını çizen Prof. Dr. Çuhalı “Uluslararası öğrencileri, bine yakın, uluslararası öğretim elemanlarıyla Türkiye dışında hemen hemen her kıtada araştırmalarıyla yayınlarıyla uluslararsı bildirileriyle artık bir dünya markası haline gelmeye başlayan BEÜ, bundan sonra da başarılarına yenilerini ekleyecek, daha da ilerleyecektir. Son olarak Antarktika’daki bilimsel çalışmalarından sonra başka bir grup da geçen aylarda, NASA’nın sponsorluğunda model uydu yarışmasında dünya ikinciliğini kazandıran, öğrencilerimizle daha da büyüyoruz, daha da başarılı olacağız. Bunun için gereken neyse, öğretim üyelerinin sayısının artması, öğretim kalitesinin artması, uluslararası öğrencilerimizin sayısının artması, uluslararası işbirliğinin artması için bundan sonra da her türlü çabayı göstereceğiz.”

Prof. Dr. Azar “463 mezunu geleceğe gururla uğurluyoruz”

1997 yılında kurulan Ereğli eğitim Fakültesi’ne ilçede herkesin sahip çıktığını ve desteklediğini belirten EEF Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, katkıda bulunan herkese teşekkür etti. EEF’nin Türkiye’de öğretmen yetiştiren önemli bir fakülte haline geldiğini belirten Prof. Dr. Azar “2017-2018 akademik yılında ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, matematik öğretmenliği, fen bilgisi, okul öncesi, özel eğitim, zihin engelliler öğretmenliği programları ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı mezunları olmak üzere toplam 463 mezunu geleceğe gururla uğurluyoruz. Fakültemizin kuruluşunda 4 olan öğretim elemanı sayısı bugün itibarıyla 45’i öğretim üyesi olmak üzere toplamda 74’e ulaşmıştır: Öğrenci sayısı da toplamda 3 bine ulaşmıştır. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı bölümler bazında ortalama 37’dir. Bu oran yükseköğretimde kalite standartları açısından değerlendirildiğinde önemli bir gelişmedir. Roosevelt’in ‘Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnini eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır’ der. Bizler bu bağlamda gençlerimizi sadece meslekleri için gereken bilgileri öğretmekle kalmadık, aynı zamanda birey olarak sorumluluklarını, öğretmen olarak topluma karşı görevlerini aşıladık ve bilimin ışığında çağdaş değerlerle, bizi biz yapan değerlerle donattık” dedi.

Mezuniyet töreninde yapılan konuşmaların ardından fakülte genelinde ve bölümler bazında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verildi. Öğrencilere ayrıca Ereğlili Hayırsever Zuhal Yılmaz ile Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da çeşitli hediyeler takdim etti.

Okul Birincisi Fatma Temel, Rektör Prof. Dr. Çufalı, Dekan Prof. Dr. Azar ve bölüm başkanının katılımıyla fakültenin mezuniyet başarı kütüğüne plaket çaktı. Bölümler halinde sahneye çıkan öğrenciler diplomalarını kendilerini eğiten öğretim üyelerinin ellerinden aldı.

Mezunlar, törenin son bölümünde rehber öğretim üyesi eşliğinde Öğretmenlik yemini edip, keplerini havaya fırlattı.

Törene Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Kdz. Ereğli Kaymakam Vekili Saim Eskioğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, STK temcilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.