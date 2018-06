Kdz. Ereğli Fransız işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı

18 Haziran Kdz. Ereğli’nin düşman işgalinden kurtuluş günü için Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Atatürk anıtına çelenk konuldu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 8 Mart 1919’da Zonguldak’ı işgal eden Fransızların 18 Haziran 1920 tarihinde Ereğli’ye asker çıkarttığını ancak ilçe halkının karşılık vermesi sonucu düşmanın püskürtüldüğünü söyledi. Ereğli ve Alaplı’nın köylerinden gelen vatanseverler tarafından başlatılan mücadelede Ramazan Bayramı’nın son günü ilçenin düşman işgalinden kurtarıldığını belirten Uysal konuşmasında şu sözlere yer verdi; “11 ayın sultanı Ramazan’ın ardından Ramazan Bayramını hep birlikte kutladık. Bugün bir bayram daha yaşıyoruz. Kdz. Ereğli’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutluyoruz. 4 bin 500 yıllık şanlı bir tarihe sahip bu şehir, bir Ramazan ayında Fransızların işgaline uğradı. 8 Mart 1919’da Zonguldak’ı işgal eden Fransızlar, bir yıl sonra 18 Haziran 1920 tarihinde Kdz. Ereğli topraklarını işgal etmek istemiş, denizden savaş gemileriyle top atışına tutarak topraklarımıza düşman askeri çıkartmışlardır. Ancak, unuttukları şey, Kdz. Ereğli halkının milli ruhu, vatan sevgisi, birlik ve beraberliğidir. Belediye başkanı Akmanoğlu Raşit ve Rüşdiye öğretmeni Nimet Hoca önderliğinde işgale karşı hızla müdafaa-ı hukuk cemiyeti kurulmuş, o yıllarda milli mücadele çalışmalarını yürüten, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal’e durum bildirilmiştir. Kdz. Ereğli’nin işgal edildiği ilk günden itibaren her safhadan haberi bulunan, verdiği direktiflerle savaşa yön veren ve yardım sağlayan Mustafa Kemal, Karadeniz Ereğli’ye bir taraftan destek kuvveti gönderirken, egemenliğine ve bağımsızlığına düşkün Kdz. Ereğli halkı da boş durmamış, Müdafaa-ı Hukuk cemiyeti adı altında toplanarak, Fransızlara ilk kurşunu sıkıp topraklarımızda direnişe başlamıştır. Ramazan ayının son on gününde, bölgemizin tüm yerleşim noktalarından, Alaplı’nın köyleri, Gülüç ve Kaptaş’tan, Cuma ve Yalı boyundan gelerek, Emekli Yüzbaşı, Kuvay-ı Milliye Komutanı İzzet Dura komutasında direnişe geçen vatanseverlerimiz, 10 gün süren milli mücadele sonunda Ramazan bayramı sabahı Kdz. Ereğli’yi düşman işgalinden kurtarmıştır. Yüzbaşı Cevat Bey, Devrekli Muharrem, İpsiz Recep de şanlı direnişe destek olmuş ve Kdz. Ereğli “Gazi Ereğli” ismiyle şanlı tarihimizde yerini almıştır. Milli birlik ve beraberlik ruhunu en zor günlerde, hiç kaybetmeden ortaya koyan Kdz Ereğli halkı, 98 yıl önce verilen mücadelede olduğu gibi, her zaman, her koşulda bu birlik ve beraberliğini üst düzeyde tutacaktır. Tarihi şereflerle dolu bu kentte yaşamaktan gurur duyan bizler, Nimet Hocaları, Recep Kâhyaları, şanlı tarihe imza atan ve bu uğurda şehit düşen büyüklerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Gelecek nesillerimiz, böylesine büyük tarihi değerlere sahip olmaktan gurur duyacak, bu şanlı tarihe ve Kdz. Ereğli’mize sahip çıkacaklardır. İlçenin Belediye Başkanı olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimize güvenim tamdır. Kurtuluşumuzun 98.yılında, İlçemizi özgürlüğüne kavuşturan, böylesi bir şanlı tarihe sahip olmamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, şehitlerimizi ve bugün aramızda olmayan gazilerimizi rahmetle anıyor, onların torunlarını saygı ve minnetle selamlıyorum. Tüm halkımızın kurtuluş yıldönümünü bir kez daha kutluyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Yapılan konuşmanın ardından protokol ve törene katılanlar Ereğli’nin kurtuluşunda rol alan kahramanların heykellerinin ve şehitliğin yer aldığı alana geçerek burada tüm şehitler için dua yapıldı.

