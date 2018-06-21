Kdz. Ereğli TSO, stratejik plan çalıştayı düzenledi

Çalıştayın 1. günü 19 Haziran Salı iç paydaşlar ile yapıldı. Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu Başkanlığı’nda, Akreditasyon Danışmanı Banu Yüksel’in anlatımları ve sunumu ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Türk, Serdar Bakkaloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Erdoğan, Kadir Çaygeç, Tasin Tanyıldız, Mevlüt Özdemir, Meclis Başkan Yardımcıları; Salih Topaloğlu, Taha Kuyumcuoğlu, Meclis Üyeleri, Suat Keleş, İzzet Dertli, Süreyya Sertaşı, Cenk Koşun ve Mahir Akbaba yer alırken Meslek Komite Üyeleri ve Oda Personeli düzenlenen Çalıştay da yer aldı.

Sabah 09.30’da başlayan çalıştay, akşam saat 17.30’a kadar devam etti. Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, çalıştay hakkında herkesin gayretli ve heyecanlı olmasını son derece memnun karşılarken, akşam saatlerine kadar süren çalıştay da işlerinden vakit ayırarak odanın gelişmesi için gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı tüm yönetim kurulu, meclis üyelerine, meslek komite üyelerine ve personele teşekkür etti.

20 Haziran’da dış paydaşlar ile çalıştay düzenlendi

20 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te ilçe protokolü ile çalıştayın 2. Oturumu düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu ev sahipliğinde, Akreditasyon Danışmanı Banu Yüksel’in Moderatörlüğü’nde gerçekleştirilen Çalıştaya Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, BEÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan Köşker, Kdz. Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce, 22. ve 23. Dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, Şoförler Odası Başkanı Cevdet Civelek, Kent Konseyi Başkanı Yusuf Karaoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Temsilcisi Hakkı Yavuz Toplu, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Türk, Serdar Bakkaloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri; Özgür Erdoğan, Tasin Tanyıldız, Meclis Başkan Yardımcısı Taha Kuyumcuoğlu ve Meclis Üyesi Suat Keleş yer aldı.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’in açılış konuşması ile başlayan çalıştay, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın kürsüde yaptığı konuşma ile devam etti. Hüseyin Uysal’ın konuşmasının ardından tüm katılımcılara tek tek söz verilerek Ticaret ve Sanayi Odası ile İlçe hakkında görüşleri ve önerilerine yer verildi. Çalıştayın düzenlenmesinden son derece memnun kalan katılımcılar başta Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş olmak üzere tüm Yöneticilere böylesine önemli bir organizasyona imza attıkları için teşekkür etti.