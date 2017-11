Kdz. Ereğli’de Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı

Tören sabah saat 09.00’da, Kdz. Ereğli ilçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz’ın Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törene Kdz.Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Kd. Dnz. Albay Murat Türken, Ereğli Belediye Başkan Vekili Esra Alapago, Kdz.Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Tufan, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmeler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan diğer bir kutlama programı saat 10.00’da Erdemir Kültür Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz’ın konuşmasıyla sürdü.

Bütün meslektaşlarının öğretmenler gününü kutlayan Korkmaz, mücadelelerinden asla taviz vermeyeceklerini söyledi. Korkmaz konuşmasında, “Başöğretmen Atatürk’ün aydınlattığı yolda bugün on binlerce öğretmen yürümekte ve bu meşaleyi elden ele, gönülden gönüle yeni nesillere taşımaktadırlar. Her mesleğin araç gereci, kaynağı ve uygulama sahası vardır. Her meslek erbabı elindeki kaynak ve araç gereçlerle ortaya çeşitli ürünler koyar. Bizim mesleğin kaynağı da, araç gereci de ilmimiz; bu ilmin ortaya çıkardığı ürünler ise her anlamda iyi yetişmiş öğrencilerimizdir. Çocuklarımızı en güzel şekilde geleceğe hazırlamanın mücadelesinden asla taviz vermemeliyiz. Onlar bize milletimizin emanetidirler”dedi.

Eğitime gönül veren insanların tarihin her döneminde en değerli kişiler olarak görüldüğünü ifade eden Kdz.Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Madenoğlu konuşmasında, “Bizim tarihimizde de öğretmenine, eğitenine çok değer veren büyüklerimiz, padişahlarımız vardır. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de öğretmenlerimiz ile ilgili çok güzel sözleri vardır. Keza dinimizde de eğitime ve öğretime değer veren, onları yücelten sözlerin olduğunu da biliyoruz. Toplumumuzun geleceği sizlerin elinde şekilleniyor. Toplumumuzun mimarı sizlersiniz. Ülkemizin dünyanın hatırı sayılır ülkeleri arasında yer alabilmesi; Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün deyişiyle çağdaş uygarlık, muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmesi siz değerli öğretmenlerimizin insanlarımızı iyi bir şekilde yetiştirmesine bağlıdır. Öğretmenlik sıradan bir meslek değildir. Öğretmen olmak zordur ve sorumluluk gerektirir. Öğretmen olmak attığı her adımda örnek olmayı gerektirir. Öğretmenlik toplumu şekillendiren, iyiye, doğruya, güzele götüren davranışları insanlarımıza benimseten bir meslek. O yüzden kendi değerinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra ise aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi ve aday öğretmenler adına Elif Cesur konuşma yaptı. Programda ayrıca emekli öğretmenlere de Kaymakam Madenoğlu tarafından şeref belgesi ve plaket verildi.

Program, Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin hazırladığı halk oyunları gösterisi, ve müzik dinletisinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.