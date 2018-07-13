Kdz. Ereğlili bedensel engelli yelkenci Türkiye birincisi oldu

4 MR Engelli Yelken Türkiye Şampiyonasına katılan Kdz. Ereğlili sporcular derece ile geri döndü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun 25 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Mersin’de düzenlediği Bedensel Engelliler Paralimpik Yelken Türkiye Şampiyonası birincisi Ereğlili Büşra Nur Çelik oldu.

Kdz. Ereğli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Ereğli Demir Spor Kulübü Yelken Antrenörü Talat Çerçioğlu eşliğinde Büşra Çelik, Sena Karaoğlu, Ereğli Belediye Spor Kulübü Sporcuları Atilla Altay, Emre Karaoğlu olmak üzere 1 Antrenör, 4 sporcu ve 1 refakatçının katıldığı şampiyona da, Büşra Nur Çelik Gençlerde Türkiye 1’si, genel klasmanda Türkiye 3’sü, Sena Karaoğlu Türkiye 5’si, Atilla Altay Türkiye 9’su, Emre Karaoğlu Türkiye 10’cusu oldu.

Kdz. Ereğli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nden yapılan açıklama da konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi: “Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun faaliyet programları çerçevesince yapılacak turnuvalar ve Türkiye Şampiyonalarına ilçemizden katılım sağlayarak bunların yanında Olimpiyatlara katılmaya hak kazanacak engelli sporcular yetiştirmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır.”