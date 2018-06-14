Kdz. Ereğlili Öğrenciler Çin’de Türkiye’yi temsil edecek

Sınıf öğrencileri Çin’de gerçekleşecek olan Dünya Briç Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı 3. Sınıf öğrencileri Egemen Çivici ile Duru Naz Muti’nin 9, 10 ve 11 Haziran’da gerçekleşen Türkiye seçmelerinde başarılı olarak U16 Milli Takım’a katılma hakkı elde ettikleri belirtildi. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada “Öğretim yılı başından beri disiplin içinde, devam oranı çok yüksek bir şekilde 3.sınıftan 10.sınıfa kadar 81 öğrenciyle, öğretmenleri Seyhan Demiroğlu ve Sadun Su rehberliğinde çalışan briç kulübü çalışmalarının ödülünü aldı.

Ankara’da, 9, 10, 11 Haziran tarihlerinde yapılan U16 Milli Takım seçmelerine 10 öğrenci ile katılan TED Kdz. Ereğli Koleji, bütün rakiplerini büyük bir üstünlükle geride bırakarak Ağustos ayında ÇİN de yapılacak Dünya Briç Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkını kazandılar. 6.sınıf öğrencilerimiz Egemen Çivici ve Duru Naz Muti’nin 192 puanla şampiyon olduğu ve milli takıma seçildiler. Okulların kapanmasının ardından bize Ankara’dan bu müthiş haberi yollayarak sevindiren başta öğretmenlerimiz Seyhan Demiroğlu ve Sadun Su olmak üzere tüm öğrencilerimizi coşkuyla kucaklıyor. Ayrıca Briç Sporu’na katkılarından dolayı TED Kdz. Ereğli Koleji Vakıf Yöneticilerine ve Okul Yönetimimize şükranlarımızı sunuyoruz.”