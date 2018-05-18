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18 Mayıs 2018 15:33

Kdz. Ereğli’ye hayırsever işadamından 550 kişilik modern kültür merkezi

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, sanayici Akın Tatoğlu tarafından yaptırılan 550 kişilik modern kültür merkezinde incelemelerde bulundu.

Kdz. Ereğli’ye hayırsever işadamından 550 kişilik modern kültür merkezi

18 Mayıs 2018 15:33


Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Tat Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu, İlçe Müdür Vekili İsmail Aksoy, Cemile Tatoğlu Anaokulu Müdürü Demirhan Döl ve bazı daire amirleri ile birlikte yapımı tamamlanma aşamasına gelen Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu.


Zonguldak Valisi Çınar kültür merkezini incelediği sırada Sanayici Akın Tatoğlu ve kültür merkezindeki çalışmaları yakından takip eden Cemile Tatoğlu Anaokulu Müdürü Demirhan Döl’ den bilgi aldı. Kültür Merkezi’ni her yönü ile çok beğendiğini belirten Vali Çınar, Ereğli’nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Çınar kültür merkezinin yapımının başlangıcından sonuna kadar maddi desteğinin yanı sıra her aşamasını takip eden Sanayici Akın Tatoğlu’na teşekkür etti. Şu ana kadar 3 milyon TL’den fazla harcama yapılan Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde 550 kişilik sinema ve tiyatro salonu, 200 kişilik toplantı odası, sergi salonu, fuaye alanları, kulisler yer alıyor. Kültür Merkezi’nin kısa süre içerisinde tamamlanarak hayata geçirilmesi planlanıyor.


Vali Çınar, kültür merkezinin ardından yine sanayici Akın Taoğlu’nun annesi adına yaptırdığı Cemile Tatoğlu Anaokulu’nu ziyaret etti. Çınar bu ziyaretten sonra Kdz. Ereğli OSB toplantısına katıldı.




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