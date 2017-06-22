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22 Haziran 2017 12:59

Kent Konseyi’nden bölge kalkınma idaresi başkanlığı için çağrı

Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı için Bartın ve Karabük’e çağrıda bulundu.

Kent Konseyi’nden bölge kalkınma idaresi başkanlığı için çağrı

22 Haziran 2017 12:59


Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulması ihtiyacını yinelediklerini ifade etti. Sezgin, "Zonguldak Kent konseyi olarak Bölgemizde Kalkınma idaresi Başkanlığı kurulması ihtiyacını yüksek sesle dile getirmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki aşamada Milletvekillerimiz öncülüğünde Kalkınma Bakanına konuyu ileterek bu yapının bölgemiz ve Filyos Havzası Projesi için önemini anlatarak Kalkınma İdaresi Başkanlığının Kurulmasını talep edeceğiz. Bunun yanında bu idare sadece Zonguldak ilimiz için gerekli olan bir kurumsal yapı olmadığından en az Karabük ve Bartın İlimizi de içine alacak bir alanı kapsamasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple Bartın Ve Karabük’deki Sivil toplum kuruluşları ve siyasilere de konuya birlikte sahip çıkma ve birlikte hareket etme çağrısında bulunuyoruz."




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