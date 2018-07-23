Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 12:41

Köy yolu köstebek yuvasına döndü

Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı çoğu köyün yollarının köstebek yuvasına dönmüş olması vatandaşları isyan ettiriyor.

Köy yolu köstebek yuvasına döndü

23 Temmuz 2018 12:41


Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı köylerin yolları vatandaşların tepkisine neden oluyor. Her gün köy yollarını kullanmak zorunda olan vatandaşlar bu duruma isyan ediyor. Köstebek yuvasına dönen yoldaki çukurlara yaz ayında yapılan yamalar da çare olmazken, yolu kullanan vatandaşlar yetkililere sitem ettiler.


Alaplı ilçesi bağlı bazı köy yollarının çukurlar halinde bozulması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Asfaltlanan grup yollarının birçoğu köstebek yuvasına dönerken, çukurlara yapılan yamalar da soruna çare olmadı. Osmanlı ile Gökhasan Köy ve Çengelli yolların halinin içler acısı halde olduğunu vurgulayan Ahmet Çimen (32), "Bazı Köy yollarına asfalt döküldüğünü duyuyoruz. Ama ne yazık. Yıllardır bu yolların çukurlarına rağmen herhangi bir çalışma yapılmıyor. Bu köyden buradan Milletvekili danışmanı çıktı ve defalarca kendilerine söyledik, hala yapılmadı. Her gün onlarca araç bu yolları kullanmak zorunda ve oluşan çukurlardan köstebek yuvasına dönen yollarda seyreden araçlar gerek kaza riski taşıyor gerekse araçlar arızalanıyor. Kimse ne verdiği sözleri tutuyor, ne de gelip köylünün halini soran oluyor. Bu insanlar ne günah işlemiş de böyle bir zulüm reva görülüyor. Yetkililer görsünler bu yolların halini, herkesi vicdanlarına bırakıyoruz" şeklinde konuştu.


Alaplı’ya bağlı Gökhasan köyünde oturan vatandaşlar ise "Alaplı OSB Yoluna giderken Aşırı yük taşıyan araçlar yollara zarar veriyor. Kamyonların aşırı yüklenmesi zayıf olan bölgelerde yolun çökmesine sebep oluyor. Bu durumun bir an önce önlenmesi, araçlara tonaj denetimi yapılması gerekiyor. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç