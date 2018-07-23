Köy yolu köstebek yuvasına döndü

Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı köylerin yolları vatandaşların tepkisine neden oluyor. Her gün köy yollarını kullanmak zorunda olan vatandaşlar bu duruma isyan ediyor. Köstebek yuvasına dönen yoldaki çukurlara yaz ayında yapılan yamalar da çare olmazken, yolu kullanan vatandaşlar yetkililere sitem ettiler.

Alaplı ilçesi bağlı bazı köy yollarının çukurlar halinde bozulması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Asfaltlanan grup yollarının birçoğu köstebek yuvasına dönerken, çukurlara yapılan yamalar da soruna çare olmadı. Osmanlı ile Gökhasan Köy ve Çengelli yolların halinin içler acısı halde olduğunu vurgulayan Ahmet Çimen (32), "Bazı Köy yollarına asfalt döküldüğünü duyuyoruz. Ama ne yazık. Yıllardır bu yolların çukurlarına rağmen herhangi bir çalışma yapılmıyor. Bu köyden buradan Milletvekili danışmanı çıktı ve defalarca kendilerine söyledik, hala yapılmadı. Her gün onlarca araç bu yolları kullanmak zorunda ve oluşan çukurlardan köstebek yuvasına dönen yollarda seyreden araçlar gerek kaza riski taşıyor gerekse araçlar arızalanıyor. Kimse ne verdiği sözleri tutuyor, ne de gelip köylünün halini soran oluyor. Bu insanlar ne günah işlemiş de böyle bir zulüm reva görülüyor. Yetkililer görsünler bu yolların halini, herkesi vicdanlarına bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

Alaplı’ya bağlı Gökhasan köyünde oturan vatandaşlar ise "Alaplı OSB Yoluna giderken Aşırı yük taşıyan araçlar yollara zarar veriyor. Kamyonların aşırı yüklenmesi zayıf olan bölgelerde yolun çökmesine sebep oluyor. Bu durumun bir an önce önlenmesi, araçlara tonaj denetimi yapılması gerekiyor. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştular.